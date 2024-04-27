Мурманские коммунальщики продолжают восстанавливать жилищно-коммунальную инфраструктуру подшефного региона

Правительство Мурманской области продолжает работу в рамках соглашения с администрацией Приморского района Запорожской области, направленного на помощь подшефной территории в обустройстве мирной жизни.

В населённом пункте Зеленовка специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» установили новую водонапорную башню объёмом 25 кубометров.

Такие же установят в городе Приморске, селах Новопавловка и Мануйловка. Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, оборудование доставлено, в активной фазе устройство фундамента.

Фото: https://gov-murman.ru