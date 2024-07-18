Мурманские коммунальщики уложили 2,5 км водопроводных труб в Приморске Запорожской области

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» завершили план мероприятий в Приморском районе Запорожской области.

На сегодняшний день обновлено 2,5 км водопроводных труб по улице Морская в городе Приморске, построено в общей сложности 5 водонапорных башен Рожновского – 2 в Приморске, 1 в Зеленовке, 1 в Мануйловке, 1 в Новопавловке.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, совместная деятельность правительства Мурманской области и областных предприятий топливно-энергетического комплекса и сферы жилищно-коммунального хозяйства направлена на помощь подшефной территории – Приморскому району Запорожской области – в обустройстве мирной жизни.

Фото: https://gov-murman.ru