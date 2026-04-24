Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников

Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 12:00

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса кадрового «ЭДО HRlink» провели опрос среди работодателей и выяснили, какие меры предпринимают компании, чтобы удержать ценные кадры и не дать расти «текучке». Исследование показало, что работодатели всё чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остаётся конкурентный уровень заработной платы.

«Проблема текучести кадров в той или иной степени знакома всем отраслям. Работодатели заинтересованы в том, чтобы профессионалы оставались именно у них, и нередко предлагают более привлекательные условия, чтобы переманить кандидатов. Наиболее распространённой практикой остаётся индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа). Среди популярных инструментов также программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%), а также признание достижений работников, причём не только финансовое, но и символическое: публичная похвала, доска почёта, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Кроме того, многие компании переходят на более «прозрачную» и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников (29%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Меры, которые компании внедряют для уменьшения текучести кадров

Согласно опросу, работодатели применяют следующие меры: индексация зарплат (46%), программа адаптации для новых сотрудников (35%), программа «Приведи друга» с бонусом (33%), признание заслуг (публичная похвала от руководства, доска почёта, внутренние награды, мерч) — 30%, переход на более прозрачную систему оплаты труда и KPI — 29%, ротация персонала и горизонтальное движение — 26%, обучение мягким навыкам — 21%, внедрение индивидуальных планов развития и карьерных треков — 17%, гибридный или удаленный график — 17%, обустройство рабочих мест — 16%, политика «Честного графика» (отсутствие переработок или их оплата) — 13%, оплата спорта или абонемента — 11%, обучение и переквалификация сотрудников со стажем — 9%, расширение ДМС (стоматология, скрининг здоровья) — 8%, программы борьбы с выгоранием (психолог, дополнительные выходные, трекинг нагрузки) — 7%, привлечение сотрудников к управлению (краудсорсинг идей) — 5%, помощь с переездом сотрудников из удалённых территорий — 5%, дополнительные оплачиваемые дни отпуска за стаж — 3%, четырёхдневная рабочая неделя или сокращенный день в пятницу без потери в оплате — 3%. При этом 19% респондентов ничего нового не внедряли, 2% выбрали вариант «другое».

По оценкам руководителей компаний, индексация зарплат остаётся не только самым популярным, но и самым эффективным инструментом: этот вариант выбрали 52% респондентов. Заметно реже действенными методами считают программу адаптации новых сотрудников (20%), переход к более прозрачной системе оплаты труда и KPI (19%), реферальные программы (17%) и практики признания заслуг сотрудников (15%). В некоторых компаниях неплохо работает ротация персонала и горизонтальное движение (14%), а также опция гибридного или удаленного графика для сотрудников (10%).

«В современных условиях бизнесу важно не просто повышать зарплаты, а перестраивать саму модель работы с сотрудниками. Здесь помогает автоматизация: подписание документов онлайн, внедрение ИИ-инструментов, персонализация развития сотрудников и оптимизация процессов с помощью комплексных цифровых платформ. Совмещение программ удержания с грамотной автоматизацией позволяет сократить рутинную нагрузку на сотрудников и создать комфортную среду. Особенно это важно в работе с молодёжью, для которой сервис работодателя должен быть сопоставим с привычными B2C-сервисами», — добавляет Дмитрий Махлин, партнёр и директор по развитию «HRlink».

Интересно, что по данным опроса, наиболее стабильные коллективы сейчас сосредоточены в небольших компаниях до 100 человек. В малом бизнесе нередко фиксируется минимальная текучесть — до 10% (этот вариант назвали 41% представителей таких компаний). В то же время сотрудники средних по численности (100–500 человек) и крупных организаций (от 500 человек) чаще задумываются о смене работы: минимальная текучесть наблюдается только в 20% и 27% таких компаний соответственно.

Напомним, что ранее исследование hh.ru показало: текучесть кадров на рынке труда имеет разнонаправленный характер. Наиболее стабильными с точки зрения движения работников на внешний рынок труда оказались сферы с достаточно высокой конкуренцией (маркетинг, реклама, PR, а также юриспруденция). А вот сферы с наибольшим дефицитом (производство, строительство, а также целый ряд рабочих профессий), наоборот, демонстрируют достаточно активное движение работников.

Опрос проходил среди 250 представителей российских работодателей с 6 по 20 марта 2026 года, в том числе в Мурманске.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-PRO Деньги (16+)Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
