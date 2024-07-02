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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 12:00

Мурманские компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта, но наращивают доход для опытных

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за второй квартал и выяснили, что местные компании стали более лояльны к соискателям без опыта. Так, работодатели по итогам за второй квартал стали чаще размещать вакансии для специалистов без опыта, но при этом зарплата сильнее выросла для специалистов со стажем.

Ситуация в целом по России 

Аналитика по итогам II квартала 2024 года показывает, что российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также на 3% выросло число вакансий, подходящих соискателям с опытом в профессиях от 1 года до 3 лет. Но по сравнению с показателями II квартала 2023 года работодатели на 16% сократили число вакансий для соискателей со стажем от 6 лет и более.

При этом, конечно, по доле вакансий абсолютными лидерами у компаний в целом по стране остаются кандидаты хоть с каким-то опытом в профессии (от 1 года до 3 лет). На эту категорию работников приходится 44% от всего объёма предложений о работе по итогам за II квартал в целом по РФ. На втором месте по востребованности, джуны (специалисты без опыта) всех профессий: 40% от всего объёма на рынке. На опытных кандидатов со стажем от 6 лет и более приходится оставшиеся 16%.

Интересна и диаметрально противоположная история с предлагаемыми зарплатами: в вакансиях для опытных работников доход вырос сильнее, чем для соискателей без опыта.

Так, в целом по РФ по итогам за II квартал медианная зарплата доросла до 65 тыс. рублей. В вакансиях с требованиями по опыту от 6 лет и старше доход по сравнению с прошлым годом вырос сразу на 22,3 тысячи до 123 тысяч рублей.

В вакансиях с требованием стажа не менее 6 лет рост дохода на 19,3 тысячи (до 105,8 тысячи). В вакансиях, подходящих кандидатам со стажем 1-3 года доход увеличился на 15,1 тысячи до 75,2 тысячи рублей, а вот кандидатам без опыта компании увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях лишь на 10,6 тысячи до 54,2 тысячи рублей в целом по РФ.

Как ведут себя работодатели Мурманской области

Ситуация в северном регионе аналогичная: для начинающих работников компании увеличили число новых рабочих мест сразу на 12% и разместили более 13,7 тысячи вакансий по итогам за II квартал. А вот доход для работников без опыта в Мурманской области вырос лишь на 13,7 тысячи до 59,5 тысячи рублей.

В это же время для работников со стажем от 1 года до 3 лет число вакансий уменьшилось на 5%, а доход вырос на 15,3 тысячи до 76,2 тысячи рублей. Для жителей региона, имеющих стаж в профессии от 3 до 6 лет, число новых рабочих мест также упало на 25%, зато доход вырос на 25,9 тысячи до 106,4 тысячи рублей. И, наконец, самые ценные для работодателей опытные сотрудники, со стажем в профессии 6 лет и более, теперь могут заработать более 120 тысяч рублей. По сравнению с летом 2023 года местные компании нарастили доход для опытных специалистов сразу на 22,5 тысячи рублей.  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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