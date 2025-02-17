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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 12:00

Мурманские компании стали на 144% чаще предлагать работу школьникам

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и варианты возможностей трудоустроиться для подростков (14+ лет) и выяснили, насколько местные компании открыты к юным соискателям и где проще всего найти работу школьнику. 

За последний год работодатели Мурманской области стали на 144% чаще размещать вакансии для школьников на hh.ru. В целом за последний год работодатели из регионов СЗФО разместили на hh.ru более 9,3 тыс. вакансий, что на 83% больше, чем за весь 2023. На регион приходится каждая десятая вакансия в федеральном округе, доступная школьникам.

Кем могут работать школьники Мурманской области?

Самой доступной профессией для школьников, живущих в СЗФО и в том числе в Мурманской области, оказалась профессия курьера – больше половины или 59% вакансий, доступных юным кандидатам, сосредоточено именно в этой профессии. При этом местные компании за год сразу на 124% увеличили число вакансий для курьеров-школьников. На втором месте по доступности для подростков оказалась профессия продавца-консультанты (9% или каждая десятая вакансия).

При этом интересно, что число вакансий продавцов для школьников выросло сразу в 4 раза в СЗФО и в Мурманской области, в частности. Также местные компании активно приглашали подростков работать в качестве упаковщиков товаров и покупок, официантами и бариста, промоутерами, операторами колл-центров, а также кладовщиками, SMM-менеджерами и копирайтерами. Кстати, именно на три последние профессии у работодателей особенно сильно выросло число вакансий для школьников: рост более чем в 3 раза за год.

Сколько могут заработать местные школьники?

Средний доход, который предлагают юным соискателям в Мурманской области, за последний год достиг 34 тысяч рублей, что на 5% больше, чем в 2023 году. Также аналитики hh.ru собрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий, доступных школьникам региона прямо сейчас:

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