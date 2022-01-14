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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 16:30

Мурманские компании всё чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам

Мурманские компании сегодня в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Подобные предложения доводилось получать 43% мурманчан, однако соглашались на них лишь 14%.

Как отмечает Антон Шахов, старший специалист пресс-службы «SuperJob», приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за последний год 38% работодателей из Мурманска. По сравнению с доковидным 2019 годом, практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной: рынок труда сегодня на стороне соискателя. Судя по комментариям, в числе причин повторных «офертов» — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании.

Предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 43% мурманчан: 29% отказывался от подобного оферта, 14% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (39%), повышение в должности (15%) и хороший коллектив (13%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за маленькой зарплаты (27%), плохих условий (14%) и удовлетворенности новой работой (12%).

На последнее место работы, с которого уволились, согласился бы вернуться каждый четвертый мурманчанин (23%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем может мотивировать в первую очередь зарплата (в этом признались 54% опрошенных). В числе других факторов — улучшение условий труда (9%), смена руководства (6%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (4%).

Наиболее лояльны идее возврата в ту компанию, из которой иже доводилось увольняться, россияне старше 45 лет: 20% уже имеют подобный опыт, каждый третий не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю.

Время проведения: 10-12 января 2022 года.

 

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