Мурманские конькобежцы победили в командном спринте 86-го Праздника Севера

Мурманские конькобежцы признаны лучшими в командном спринте традиционного международного 86-го Праздника Севера. Соревнования по конькобежному спорту проходили на стадионе спортивной школы «Олимп» в Оленегорске. В них участвовали юноши и девушки от 14 до 19 лет, мужчины и женщины до 35 лет, мужчины и женщины от 36 лет на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м. Также спортсмены боролись за звание сильнейших в командном спринте и в групповых забегах на 10 км и 40 км.

В первый день на лед вышли 70 участников из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска и Республика Карелия. В личном первенстве были выявлены лучшие конькобежцы на дистанциях 500 м и 1500 м. Во второй день состязаний награды получили спортсмены, быстрее всех преодолевшие 1000 м, 3000 м и 5000 м.

В командном спринте среди мужчин «золото» у Мурманска, второе место занял Оленегорск, замкнул тройку лидеров вновь Мурманск. Аналогичным образом распределились места в командном спринте среди женщин и в смешанной эстафете 4х400 м.

В групповом забеге на 40 км пьедестал почета заняли Дмитрий Зыкин (г.Оленегорск), Данила Успехов (г.Мурманск) и Эльдар Кюлян (г.Мурманск).

Итоги группового забега на 10 км:

– среди юниорок 14-19 лет 1 место у Марины Матковской (г.Оленегорск), 2 место заняла Анна Куприкова (г.Мурманск), 3 место – Анастасия Воронкова (г.Мурманск).

– среди юниоров 14-19 лет 1 место – Денис Боровиков (г.Оленегорск), 2 место – Матвей Перевозников (г.Оленегорск), 3 место – Константин Воеводин (г.Мурманск);

– среди женщин до 35 лет 1 место заняла Ксения Коржова (г.Оленегорск), 2 место – Мария Агапитова (г.Мурманск), 3 место – Мария Маркина (г.Мурманск);

– среди женщин старше 36 лет 1 место у Елены Белорусской (г.Сортавала), 2 место у Яны Рыковой (г.Мурманск), 3 место у Анны Жуковой (г.Сортавала);

– среди мужчин старше 36 лет 1 место – Евгений Арашкевич (г.Мончегорск), 2 место – Александр Володин (г.Оленегорск), 3 место – Сергей Антонов (г.Мончегорск).

Как сообщает региональное Министерство спорта, рекорд катка установлен Максимом Корниенко на дистанции 1000 м и Ксенией Коржовой на дистанциях 1000 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м.