Мурманские конькобежцы успешно выступают в соревнованиях Праздника Севера

С 13 по 16 марта в Оленегорске сборная команда города Мурманска по конькобежному спорту в составе 28 спортсменов и 5 тренеров приняла участие в межрегиональных соревнованиях 63-го Праздника Севера учащихся по конькобежному спорту.

В этом году на соревнования приехали сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской областей, Карелии.

Как сообщает администрация города Мурманска, юные мурманчане заняли призовые места в четырёх возрастных группах на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров, в дисциплине «многоборье» и эстафетах.

Кроме того, четыре мурманских спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Сегодня команда города Мурманска отправилась в Мончегорск, где примет участие в мастер-классе заслуженного мастера спорта России по конькобежному спорту Руслана Мурашева.

20 марта команда города Мурманска в составе 12 спортсменов и 5 тренеров вернётся в Оленегорск, чтобы принять участие в 88-м международном традиционном Празднике Севера по конькобежному спорту, который продлится до 23 марта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24568&page=1