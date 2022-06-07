Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 11:00
Мурманские курсанты отправились в рейс на паруснике «Седов»
Учебно-парусное судно Росрыболовства «Седов» начало второй рейс навигации 2022 года. На борту барка, который отправился из Калининграда, более 140 курсантов морских специальностей учебных заведений Росрыболовства из Астрахани, Ейска, Керчи, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска.
В конце июля парусник планирует совершить заход в порт Кронштадт.
Рейс продлится 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.
Фото Валерия ВАСИЛЕВСКОГО.
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