Мурманские курсанты отправились в рейс на паруснике «Седов»

Учебно-парусное судно Росрыболовства «Седов» начало второй рейс навигации 2022 года. На борту барка, который отправился из Калининграда, более 140 курсантов морских специальностей учебных заведений Росрыболовства из Астрахани, Ейска, Керчи, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска.

В конце июля парусник планирует совершить заход в порт Кронштадт.

Рейс продлится 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Фото Валерия ВАСИЛЕВСКОГО.