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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 09:45

Мурманские курсанты впервые пройдут групповую плавательную практику на производственном судне

Курсанты Мурманского арктического университета (МАУ) отправились в Архангельск для прохождения групповой плавательной практики на производственном судне. В отличие от предыдущих лет, когда будущие моряки тренировались на учебных парусниках, на этот раз студентам предстоит работать в условиях реального производственного процесса.

Как сообщает пресс-служба университета, впервые за долгие годы 30 будущих рыбаков и моряков отправились на 60-суточную групповую плавательную практику на производственное судно компании «Лоран». В их числе 22 студента Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, обучающихся по программам «Профессионалитета» нацпроекта «Молодёжь и дети», и 8 курсантов Морской академии МАУ.

Ребята уже вылетели из Мурманска в Архангельск, где сегодня поднимутся на борт судна компании «Лоран». Завтра судно выходит в море.

По словам исполняющей обязанности ректора МАУ Марии Князевой, это пилотный проект, и успех первой такой практики определит, станет ли она регулярной.

На борту производственного судна студенты получат профессиональные навыки, соответствующие требованиям Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ). Этот проект расширяет возможности практической подготовки будущих моряков в условиях Крайнего Севера и укрепляет связь между университетом и реальным сектором рыбопромысловой отрасли.

Напомним, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина на базе Мурманского арктического университета строится современный студенческий кампус. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети» и рассматривается как один из ключевых проектов развития Арктической зоны Российской Федерации.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой МАУ.

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