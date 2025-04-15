Мурманские кванторианцы – призёры международного хакатона «BioLogic» на фестивале «ТехноСтрелка-2025»

В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль технологий и инноваций, в котором приняли участие 800 молодых учёных и инженеров из 57 регионов страны. Участникам было предложено более 30 кейс-заданий по четырём направлениям: TechnoScape, IT-EducationHack, МediaLight, BioLogic.

Команда мурманского технопарка «Кванториум» показала высокие результаты и заняла второе место в направлении «Медицина» (трек «Молекулярная биология»). В проекте участвовали Элина Ринус, Эрнест Мельников, Виолетта Остапенко. Наставники – Елена Глазунова и Нина Соколан.

Вторая команда из Мурманской области в составе Ильи Клетрова, Софии Петренко и Анастасии Малавенды достойно выступила в направлении «Генетика и биоинформатика». По итогам хакатона ребята уступили первенство более опытным соперникам.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, согласно стратегическому региональному плану «На Севере – жить!» развитию образования, в том числе дополнительного, уделяется особое внимание. В Мурманской области более 94 тысяч детей осваивают общеразвивающие дополнительные программы различных направлений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/