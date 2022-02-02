Мурманские кванторианцы: «Порт - это большой и сложно устроенный механизм»

Воспитанники мурманского детского технопарка «Кванториум» с экскурсией посетили Мурманский морской торговый порт.

История и современность, производственные мощности и человеческие судьбы – каждый из гостей мог найти тот аспект деятельности старейшего предприятия Мурманска, который интересует именно его. Юные гости побывали на производственной площадке, поработали на тренажёрах, осмотрели музей, запечатлелись у бюста основателя ММТП Валериана Ляхницкого и на аллее у Морского вокзала, у памятника «Паруса мечты».

Как отметили кванторианцы, они «узнали, что порт - это большой и сложно устроенный механизм, который должен действовать как часы, а для этого важно грамотное планирование погрузо-разгрузочных работ, точная координация транспорта и всех служб порта». Состоявшаяся экскурсия стала частью подготовки ребят к фестивалю и конкурсу научных и инженерных проектов «КвантоАрктика», который пройдёт в апреле этого года.

«Мы подготовили для ребят специальные задания. Сейчас они изучают их и готовят свои работы», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Фото: https://vk.com/murport51?w=wall-149919532_2352&z=photo-149919532_457247816%2Fwall-149919532_2352