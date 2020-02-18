Мурманские кванторианцы вернулись из Красноярска с победой

С 13 по 15 февраля в Красноярске состоялся национальный чемпионат «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP». В нём приняли участие обучающиеся детского технопарка «Кванториум-51». Ребята соревновались в двух направлениях: «FIRST LEGO League» и «FIRST Lego League Jr.».

В направлении «FIRST LEGO League» в соответствии с темой сезона «Градостроитель» ребята создавали собственные проекты и предложили инновационные решения в области строительства и городского благоустройства.

В направлении «FIRST LEGO League» 1-е место в номинации «Programming» заняли Илья Васильев, Тимур Юргин, Игорь Жуков, Егор Борзилов, Иван Долотин и Полина Федулеева. Наставники победителей: Наталья Федулеева и Ирина Шуньгина, педагоги дополнительного образования детского технопарка «Кванториум-51».

В направлении «FIRST LEGO League Jr.» участники изучали основные принципы современного градостроительства и соотносили их с текущим состоянием города или района, в котором они живут. На основе данного исследования участникам предлагалось спроектировать и построить умное здание из деталей LEGO, необходимое для развития города и отвечающее современным градостроительным требованиям, таким, как доступная среда, экологичность, долговечность.

В направлении «FIRST LEGO League Jr.» в номинации «Brightest presentation award» победителями стали Василиса Гурова, Надежда Недужко, Иван Патрикеев и Софья Тымчишина. Наставники победителей: Ольга Патрикеева и Лариса Царева, педагоги дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум-51».