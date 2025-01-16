Мурманские легкоатлеты вернулись в родной город с медалями

11 и 12 января воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №4 Мурманска побывали в Ярославле. Наши ребята отстаивали спортивную честь и славу столицы Кольского Заполярья на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике и завоевали три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали.

Как сообщает администрация города Мурманска, призёрами первенства стали: Полина Золотавина - первое место; Карина Богма, Милана Федорова, Дмитрий Смирнов - второе место; Александра Акиньшина, Полина Золотавина, Николай Скрипник - третье место.

Призёры чемпионата: Андрей Янович, Даниил Степовой - первое место; Даниил Степовой - второе место; Константин Калиновский - третье место.

К участию в соревнованиях спортсменов подготовили тренеры: Алексей Ахметов, Ирина Попова, Руслан Семенов, Владислав Кацан, Андрей Лейменов, Николай Фарутин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29182&page=1