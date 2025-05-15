Мурманские лицеисты посетили региональный парламент

Учащихся академического лицея познакомили с работой представительного и законодательного органа государственной власти Мурманской области первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Владимир Мищенко заострил внимание на становлении и развитии парламентаризма в регионе, структуре Думы, особенностях законотворческого процесса, деятельности Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

Важной частью выступления стала информация о героической обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны и вкладе северян в Победу, увековечении памяти защитников Отечества на территории области.

Для закрепления новых знаний Владимир Мищенко и Светлана Виденеева в игровой форме провели с лицеистами мини-викторину. Ребята, успешно ответившие на вопросы, получили подарки на память.

Подводя итоги мероприятия, первый вице-спикер выразил надежду, что эта встреча даст юным северянам дополнительную мотивацию, стремление идти вперед и добиваться успеха:

— Сегодня эти ребята учатся, но пройдёт совсем немного времени, и они сами будут определять не только своё будущее, но и будущее нашего края. И независимо от того, какой они изберут путь, уверен, каждый из них будет гордиться «малой Родиной», внесёт вклад в её дальнейшее развитие и процветание.

По уже сложившейся традиции мероприятие завершилось общим фотографированием и экскурсией по региональному парламенту.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32540/