В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 17:00

Мурманские лицеисты посетили региональный парламент

Учащихся академического лицея познакомили с работой представительного и законодательного органа государственной власти Мурманской области первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Владимир Мищенко заострил внимание на становлении и развитии парламентаризма в регионе, структуре Думы, особенностях законотворческого процесса, деятельности Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

Важной частью выступления стала информация о героической обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны и вкладе северян в Победу, увековечении памяти защитников Отечества на территории области.

Для закрепления новых знаний Владимир Мищенко и Светлана Виденеева в игровой форме провели с лицеистами мини-викторину. Ребята, успешно ответившие на вопросы, получили подарки на память.

Подводя итоги мероприятия, первый вице-спикер выразил надежду, что эта встреча даст юным северянам дополнительную мотивацию, стремление идти вперед и добиваться успеха:

— Сегодня эти ребята учатся, но пройдёт совсем немного времени, и они сами будут определять не только своё будущее, но и будущее нашего края. И независимо от того, какой они изберут путь, уверен, каждый из них будет гордиться «малой Родиной», внесёт вклад в её дальнейшее развитие и процветание.

По уже сложившейся традиции мероприятие завершилось общим фотографированием и экскурсией по региональному парламенту.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32540/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«На пороге войны». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Установить самозапрет на участие в азартных играх готовы 24% россиян – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара почти на 9 копеек, евро теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)89% жителей Мурманской области одобряют использование атомной энергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»