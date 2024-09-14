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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 13:00

Мурманские медики получают навыки оказания помощи в чрезвычайных ситуациях

В Мурманске состоялся научно-практический семинар для среднего медицинского персонала «Избранные вопросы медицины катастроф», на котором медики получали навыки оказания помощи и меры безопасности в экстренных ситуациях. 

Мероприятие организовано в рамках выездной школы Ассоциации медицинских сестёр России в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи, повышения профессионального уровня среднего медицинского персонала Мурманской области. 

Перед медиками выступил Валерий Самойленко, исполнительный директор Российской ассоциации медицинских сестёр. Спикер подробно рассказал пошаговый алгоритм подготовки больницы к массовому поступлению пострадавших, также провёл лекцию, посвящённую видам и рискам радиационной аварии, мерам профилактики в очаге заражения и подготовке больницы к приёму пострадавших.  

Помимо теоретических лекций, Валерий Самойленко продемонстрировал практические навыки: оценка места происшествия и осмотр пострадавшего в очаге ЧС, правила перемещения пострадавшего, взаимодействие со спасательным подразделением и оценка состояния пострадавшего после травмы. 

Участники семинара получили ценный опыт и знания об оказании помощи и мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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