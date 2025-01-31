Мурманские медики приняли участие в отработке чрезвычайного происшествия на горнолыжном комплексе в рамках учений «Безопасная Арктика – 2025»

Сотрудники центра медицины катастроф и областной станции скорой медицинской помощи отработали действия при чрезвычайной ситуации природного характера в ходе межведомственных учений «Безопасная Арктика – 2025».

Согласно вводной учений, в районе Саамского разлома горы Кукисвумчорр произошло тектоническое землетрясение и сход снежной лавины. В результате чрезвычайной ситуации, пострадали 15 человек. Из-за схода лавины образовался автомобильный затор в количестве более 20 транспортных средств.

После поступления информации о чрезвычайной ситуации на место были направлены три бригады Мурманской областной станции скорой медицинской помощи и две бригады Центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Маршрутизация условных пострадавших происходила в ближайшее медучреждение – Апатитско-Кировскую центральную районную больницу.

В ходе учений, медицинские работники отработали навыки оказания помощи, маршрутизации, эвакуации и приёма пострадавших: десять человек были доставлены и госпитализированы в отделения стационара, ещё пятеро – получили амбулаторную помощь.

В целях оказания помощи водителям и пассажирам транспортных средств, находящимся в пробке, был развернут пункт временного размещения. На дороге и в пункте дежурили бригады скорой медицинской помощи.

Всего в ходе учений были задействованы семь единиц медицинской техники и 21 человек личного состава региональной службы медицины катастроф. Также в учениях принимали участие волонтёры-медики.

В завершении были подведены итоги учений с детализированным анализом действий участников на каждом из этапов его проведения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» обновлена материально-техническая база Территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Закуплены современные системы мониторинга и новейшие аппараты жизнеобеспечения, позволяющие проводить медицинскую эвакуацию тяжёлых пациентов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/