Мурманские медработники принимают участие в конкурсе народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»

С 1 по 30 ноября в областном центре проводится конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ». В нём принимают участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты лечебно-профилактических учреждений Мурманска.

Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» проводится с 2012 года в разных регионах нашей страны. За девять лет проведения проекта более 27 тысяч врачей России получили в свой адрес более 390 тысяч положительных отзывов, более 26 тысяч историй выздоровления от 460 тысяч жителей страны, а дети нарисовали более 141 тысячи рисунков для своих любимых докторов.

Свою признательность любимому врачу на портале Мурманская-область. НашЛюбимыйВРАЧ.рф можно выразить различными способами: написать признание; оставить отзыв; рассказать историю; загрузить детский рисунок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на торжественной церемонии награду получат 10 врачей в двух номинациях: врач-педиатр и врач-специалист детский. Также подарки от партнёров получат 10 детей-победителей конкурса творческих работ.