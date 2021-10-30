Мурманские МФЦ с 30 октября по 7 ноября будут работать по особому расписанию

С 30 октября по 3 ноября и 6 ноября во всех многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области приём граждан будет организован по обычному графику работы в режиме обязательной предварительной записи. Отметим, что 3 ноября рабочий день будет сокращен на 1 час.

4, 5 и 7 ноября многофункциональные центры будут работать в дежурном режиме для оказания услуг, связанных с началом использования в регионе сервисов проверки ковидных QR-кодов.

Кроме того, в выходные дни в Центрах цифровых компетенций «МФЦифра» северянам помогут зарегистрироваться на «Госуслугах» или подтвердить учетную запись, распечатать QR-код сертификата о вакцинации от COVID-19, сертификата переболевшего ковидом, результата ПЦР-теста (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на «Госуслуги»).

Центры расположены в Ленинском и Первомайском районах Мурманска: на ул. Хлобыстова, д. 26, и на ул. Щербакова, д. 26.

Режим работы МФЦ устанавливается муниципальными органами власти.