Мурманские МФО стали выдавать меньше займов

В первом полугодии 2025 года микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные на территории Мурманской области, выдали населению и бизнесу около 1,5 тысячи займов на общую сумму более 263 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров сократилось почти вдвое, а объём предоставленных займов вырос на 10%.

Индивидуальные предприниматели и компании в первой половине текущего года оформили в местных МФО 174 займа, их сумма составила 249 млн рублей. Граждане заключили 1314 договоров микрозайма на общую сумму более 14 млн рублей. При этом областные компании стали активнее работать в онлайн-сегменте: доля таких займов в потребительском сегменте выросла до 36% после 28% в аналогичном периоде 2024 года.

Снижение спроса у региональных МФО вызвано тем, что мурманчане пользуются онлайн-займами в крупных инорегиональных МФО, в том числе при покупке товаров на маркетплейсах и получении займов в торговых точках.

«Если вы собираетесь брать заёмные деньги, важно следить за своей долговой нагрузкой. Чем она выше, тем больше вероятность в какой-то момент не справиться с выплатами. Для защиты граждан от избыточной закредитованности Банком России разработана новая модель регулирования, которая включает ограничение количества одновременно действующих дорогих займов на одного заёмщика и 3-дневный период охлаждения между ними. В результате МФО не смогут выдавать гражданам очередные дорогие займы на погашение действующих долгов. Это остановит рост долговой нагрузки заёмщиков МФО. Кроме того, со 130% до 100% снижается размер переплаты по займам. Соответствующий законопроект Госдума в начале октября приняла в первом чтении», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Кроме того, чтобы защитить людей от оформления займов по чужим документам, с 1 сентября 2025 года МФО обязаны проверять реквизиты для зачисления денег. Имя, отчество и фамилия заёмщика должны совпадать с данными владельца счёта или карты. Если они будут отличаться, МФО откажет в выдаче денег.

Исключить риск оформления займа на человека без его ведома также поможет услуга самозапрета – с 1 сентября его можно установить не только через «Госуслуги», но и в МФЦ.

На сайте Банка России размещён и регулярно обновляется реестр МФО. Также легальность компании можно проверить через онлайн-сервис «Участники финансового рынка» на сайте регулятора. 

