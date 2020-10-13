Мурманские молодожёны облюбовали новую скульптуру «Паруса мечты»

Как только в столице Кольского Заполярья открылась новая скульптурная композиция «Паруса мечты», она сразу стала объектом притяжения фотографов и новоиспеченных семей. Теперь в сквере у морского вокзала ежедневно можно наблюдать, как устраивают свадебные фотосессии женихи и невесты. А ведь с момента открытия не прошло и недели.

«Мы узнали, что в Мурманске открылся такой замечательный памятник и поспешили сюда, чтобы сфотографироваться в наш знаменательный день на его фоне. Не зря ведь он назван «Паруса мечты». Надеемся, что такое свадебное фото принесёт нам удачу в семейной жизни», - делится своими ожиданиями невеста Карина Бабикова.

«Композиция получилась замечательная! Это - мечта любого фотографа. Очень красиво бликует свет на отполированной поверхности яхты. Да, и кругом антураж очень органичный: ровный ряд фонарей, скамейки, плитка. Всё продумано до мелочей. В Мурманске не так много мест, куда можно привезти на фотосессию молодоженов. «Паруса мечты» станет одним из самых популярных!», - рассказывает фотограф Злата Анопченко.

Отныне доброй традицией для мурманских семей станет фотография на фоне скульптуры «Паруса мечты», чтобы отправиться в путешествие длинной в жизнь на своей яхте под названием «Любовь». Выходит крайне символично, ведь семейная жизнь этих пар начнется там, где начался город-порт.

Напомним, памятник создан специалистами АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с сотрудниками ЗАО «СММ». Автор проекта - скульптор Владимир Убасев (г. Москва), инициатор проекта – заместитель генерального директора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский. Интересно, что в своей работе его создатели отталкивались от образа яхты «Любовь» первых исследователей места строительства Мурманского морского торгового порта.

Возведение скульптуры - продолжение системной работы Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды в Мурманске.