Мурманские нахимовцы и воспитанницы пансиона Минобороны прошли летнюю практику на Северном флоте

В соответствии с учебным планом Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в июне его воспитанники прошли летнюю морскую практику. Нахимовцы 1 и 2 курсов начали своё знакомство с флотом с посещения Краснознамённой подводной лодки-музея «К-21» и Музея ВВС СФ в посёлке Сафоново. Также для них была проведена ознакомительная экскурсия в корабельный истребительный авиаполк Северного флота, где нахимовцы увидели вблизи боевые самолёты и испытали тренажёр палубных лётчиков-истребителей и отработали задачи во время виртуального полёта над Кольским полуостровом.

Нахимовцы второго курса вышли в море на катере вспомогательного флота СФ, а также совершили полевой выход для отработки навыков, ориентирования на местности, оказания первой помощи и выживания в условиях Крайнего Севера.

Юные моряки изучили теоретические и практические основы шлюпочной подготовки на базе детского морского центра «Океан» на озере Кильдинском, а на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков» и фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большом противолодочном корабле «Североморск» они ознакомились с корабельными правилами, с бортовым вооружением и приняли участие в различных учениях.

В День воздухоплавания нахимовцы посетили полк беспилотных летательных аппаратов и приняли участие в праздничных мероприятиях на аэродроме.

Также воспитанники нахимовского училища приняли участие в молодёжной военно-спортивной игре «Победа» в парке «Патриот» Северного флота, побывали на пешей экскурсии по городу-герою Мурманску, посетили музейно-выставочный центр «Галерея пожарной безопасности Мурманской области», встретились с участниками кругосветного путешествия на барке «Седов».

Нахимовцы, дополнительно изучающие робототехнику, приняли участие в исследованиях Кольского залива в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну». Они смогли ознакомиться с работой экипажа гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» в море, провести исследования и испытания своего радиооборудования и подводной техники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе летней практики в Мурманское НВМУ на несколько дней приехали ученицы Санкт-Петербургского филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России. Девушки побывали на кораблях Северного флота в его главной базе – городе Североморске, в музее ВВС СФ в посёлке Сафоново, ознакомились с достопримечательности города-героя Мурманска, провели совместные игры и другие культурно-досуговые мероприятия с нахимовцами 3 курса.

Завершилась летняя практика мурманских нахимовцев смотром строя и песни.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426174@egNews