Мурманские нахимовцы посетили подводную лодку-музей «К-21»

Воспитанники первого курса Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища побывали с экскурсией на легендарной Краснознамённой подводной лодке «К-21», которая уже почти четыре десятилетия работает в качестве филиала Военно-морского музея Северного флота на Площади Мужества в городе Североморске.

Юные моряки узнали историю зарождения подводных сил Северного флота, услышали о легендарной атаке гитлеровского линкора «Тирпиц», приобщились к жизни подводников-североморцев времён Великой Отечественной войны. Экскурсию для нахимовцев провёл директор филиала – старший мичман в отставке Юрий Волощенко.

Культурно-массовые и просветительские мероприятия подобные экскурсии в музеи и на корабли Северного флота с нахимовцами младших курсов проводятся регулярно. В мае они даже выходили в море на борту боевых кораблей – фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большом противолодочном корабле «Североморск» и наблюдали за манёврами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, нахимовцы-выпускники, как и все одиннадцатиклассники, сдают экзамены в системе государственной итоговой аттестации. 18 июня в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоится первый выпуск. Аттестаты о среднем образовании и знаки об окончании НВМУ получат 69 воспитанников.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424377@egNews