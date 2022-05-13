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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 17:45

Мурманские нахимовцы выиграли хоккейный турнир, посвященный Дню Победы

Команда «Питоны» Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища стала победителем областного турнира по хоккею с шайбой среди детских сборных, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в соревнованиях приняло участие пять детских команд. С нахимовцами играли школьники из команд «Заполярные звёзды» (г. Заполярный), «Кольский Север» (пос. Тулома), «Металлург» (г. Никель), а также воспитанники детско-юношеской спортивной школы из поселка Мурмаши. Возраст юных хоккеистов составил 11–14 лет.

Турнир занял два дня. Хоккеисты провели игры по круговой системе. Каждая команда сыграла по четыре матча.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, нахимовцы не проиграли ни одной встречи и заслуженно стали чемпионами, забив в ворота соперников 33 шайбы, а пропустив всего шесть. Второе место заняла команда «Кольский север», третье — «Заполярные звёзды».

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421634@egNews

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