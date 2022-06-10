Мурманские нахимовцы завершают практику на кораблях Северного флота

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завершают практику на кораблях Северного флота. Сегодня группа нахимовцев выйдет в Баренцево море на борту гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Ребята ознакомятся с работой экипажа судна, основами мореплавания, также они увидят лабораторное оборудование, которое применяют гидрографы при выполнении исследований в море.

Ранее нахимовцы совершали проход по Кольскому заливу на борту катеров вспомогательного флота, а также были на борту боевых кораблей «Североморск» и «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в ходе манёвров по развёртыванию сил флота в море.

Несколько дней воспитанники младших курсов Мурманского НВМУ провели на борту флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и практически ежедневно были на экскурсиях в филиалах Военно-морского музея Северного флота на легендарной Краснознамённой подводной лодке «К-21» и в Музее ВВС Северного флота в посёлке Сафоново.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 11 июня на плацу Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится торжественная церемония окончания летней практики воспитанников и все они, кроме выпускников, отправятся на каникулы.

Через неделю, 18 июня в Мурманском филиале НВМУ состоится первый выпуск. Аттестаты о среднем образовании и значки об окончании училища получат 69 нахимовцев.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424851@egNews