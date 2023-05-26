Мурманские научные чтения стартовали в Мурманске

В областном центре стартовали «Мурманские научные чтения» – ежегодное научное мероприятие, которое на протяжении шести лет собирает на своих площадках ученых, историков, исследователей из различных регионов для дискуссий и обмена мнениями в области истории и краеведения Кольского Севера.

В этом году чтения посвящены специфике развития арктических территорий, природному и культурному наследию Кольского Севера, освоению Арктики и становлению промышленности в регионе. Мероприятие организовано Мурманским областным краеведческим музеем и приурочено к празднованию 85-летия со дня образования Мурманской области.

Участие в чтениях примут более 30 специалистов, среди которых не только заполярные ученые, но также докладчики из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска, Воронежа, Республики Коми.

Следить за выступлениями, среди которых – доклады сотрудников Института всеобщей истории РАН, Института российской истории РАН Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского государственного университета, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и других научных организаций – можно на странице краеведческого музея.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по итогам научных мероприятий будет издан сборник докладов, которые регистрируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) – библиографической базе данных научных публикаций российских учёных и Индексе цитирования научных статей.

Фото: https://gov-murman.ru