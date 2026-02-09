Мурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 год

Мурманский областной драматический театр и театр кукол стали участниками программы «Большие гастроли» и Всероссийского гастрольно-концертного плана на 2026 год. Из более чем 500 заявок со всей России оба заполярных театра вошли в число избранных коллективов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в мае 2026 года областной драматический театр отправится в Севастополь, где представит свои спектакли на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В ответ заполярные зрители увидят постановки севастопольских артистов.

Областной театр кукол примет участие в гастролях по направлению «Для детей и молодежи». В апреле 2026 года коллектив отправится в Липецк со спектаклями «Саквояж доктора Чехова», «Саамская сказка» и «Колобок». В эти же дни Липецкий государственный театр кукол представит мурманским зрителям свои постановки «Нос», «Мальчик-с-пальчик» и «Как папа был маленьким».

Организатором гастролей выступает «РОСКОНЦЕРТ» по программе Министерства культуры РФ. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и знакомство жителей всей страны с лучшими театральными постановками.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286122%2Fcf5f9cb0742479981b