Мурманские огнеборцы выступили на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный»

В Санкт-Петербурге состоялись международные соревнования «Сильнейший пожарный». Особым отличием от классических спортивных состязаний является то, что спортсмены выполняют все действия в полной амуниции пожарного.

Основной целью таких соревнований является повышение готовности пожарных подразделений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации, развитие силы, скорости и выносливости огнеборцев.

На пути к финишу огнеборцам предстояло преодолеть подъём с рукавной линией на площадку четвёртого этажа специальной башни, кувалдой переместить железную 73-килограммовую балку, затем пробежать с заполненным пожарным рукавом, направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом в 70 килограммов .

Заполярный главк в этих соревнованиях представляла команда пожарных, отличников физической подготовки, не раз участвовавшая в пожарно-спортивных мероприятиях: Игорь Афанасьев, Роман Потапов, Максим Акмазиков, Андрей Заика, Александр Селяков.

По итогу из 37 команд, боровшихся за победу, мурманские огнеборцы заняли 10-е место в общекомандном зачёте.