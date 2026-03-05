Утверждены даты проведения последних звонков в школах Мурманской области в 2026 годуТри проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.26 15:30

Мурманские педагоги получили заслуженные награды

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 4 марта зале Детской театральной школы в торжественной обстановке были подведены итоги прошедших в феврале конкурсов профессионального мастерства среди педагогов города Мурманска.

В список традиционных городских состязаний педагогов входят: конкурс «Воспитать человека» для классных руководителей, социальных педагогов, советников директоров школ по вопросам воспитания и взаимодействия с детскими общественными объединениями; конкурс «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования; конкурс «Ступеньки мастерства» для воспитателей детских садов; а также фестиваль «Педагогические надежды» для молодого поколения педагогического сообщества города-героя.

В этом году в конкурсных мероприятиях приняли участие 62 педагогических работника.

Со словами приветствия к собравшимся обратились министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова, депутаты Совета депутатов города Мурманска.

В число лучших вошли:

«Воспитать человека»: Олейник Маргарита Георгиевна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, «Мурманский политехнический лицей».

«Сердце отдаю детям»: Поляков Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, Дом детского творчества им. А. Торцева.

«Ступеньки мастерства»:

— в номинации «Педагогический дебют» — Фролова Мария Юрьевна, воспитатель детского сада №140;

— в номинации «Воспитатель года» — Бухтиярова Кристина Александровна, воспитатель детского сада №104.

Фестиваль «Педагогические надежды»:

— Акимова Анастасия Вячеславовна, учитель истории и обществознания, гимназия №5;

— Горшинева Татьяна Дмитриевна, учитель английского языка, Мурманский международный лицей;

— Подобедов Владимир Владимирович, учитель физкультуры, Мурманский политехнический лицей;

— Жукова Людмила Александровна, учитель математики, школа №5;

— Соловьева Валерия Артуровна, учитель географии, гимназия №10;

— Згазинская Дария Сергеевна, учитель русского языка и литературы, гимназия №5;

— Фиалка Любовь Игоревна, учитель начальных классов, школа №57.

Помимо дипломов и ценных подарков, победителей ждёт денежное поощрение.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32002&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

