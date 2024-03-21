Мурманские педагоги стали победителями всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее России»

Педагоги Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи приняли участие во всероссийском конкурсе «Качественное образование – будущее России» по направлению «Психолого-педагогические условия сохранения и укрепления здоровья».

Авторский коллектив от Мурманской области (Елена Шмуйлович, педагог-психолог, Светлана Колесник, специальный психолог, учитель-логопед, Алла Дергунова, специальный психолог) представил на конкурс программно-методический комплект по обеспечению психологической безопасности в образовательных организациях.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, результатом участия педагогического коллектива ЦППМС - помощи в конкурсе «Качественное образование – будущее России» стали диплом победителя в номинации «Психолого-педагогические условия сохранения и укрепления здоровья – 2024» и золотая медаль «Элита Российского образования» за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу в области образования.

Фото: https://gov-murman.ru