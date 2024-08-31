Мурманские первоклассники получили от «АтомЭнергоСбыта» первые школьные принадлежности и портфели

Филиал мурманского предприятия «АтомЭнергоСбыт» подарил десяти первоклассникам портфели и канцелярские принадлежности к школе в рамках всероссийской акции предприятий «Росатома» «Портфель другу».

Волонтёры мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» собрали школьников в первый класс. Десяток семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили рюкзаки со школьными принадлежностями в рамках благотворительной акции «Портфель другу». Мероприятие состоялось в Региональном центре развития добровольчества.

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск уже в третий год принимает участие в социальной всероссийской акции предприятий «Росатома» «Портфель другу». За это время более 30 школьников получили свои первые портфели, наполненные ручками, карандашами, красками, альбомами, тетрадями и многим другим.

«АтомЭнергоСбыт заботится не только о надежном предоставлении услуг по энергоснабжению, обращению с ТКО и взносам на капремонт, но и о самых маленьких северянах и их образовании. Силами волонтёров собраны средства для покупки 10 канцелярских наборов и ярких портфелей в подарок учащимся, чьи семьи оказались в сложном материальном положении. Надеемся, их первые шаги в мир знаний окажутся успешными, дети всегда будут чувствовать поддержку родителей, а теперь ещё и «АтомЭнергоСбыта», - отметили в филиале.

Также в ходе мероприятия кроме портфелей будущие школьники получили от «АтомЭнергоСбыта» знания: сотрудники провели яркую и азартную викторину. Дети ответили на десяток вопросов об энергетике, экологии и энергосбережении.

Напомним, что филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск принимает участие в акции «Портфель другу» с 2022 года и поддерживает социальные инициативы, направленные на сохранение благополучия северян.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.