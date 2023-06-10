Мурманские писатели стали участниками крупнейшего литературного фестиваля в России

В Подмосковье состоялся крупнейший литературный фестиваль «Молодой Пушкин», который собрал более 200 писателей и организаторов самых масштабных литературных проектов из различных регионов России.

Северяне Дария Беляева, Олеся Тихонова и Эмили Исмайлова стали участниками творческой обучающей программы. Они представили свои произведения известным российским писателям и получили рекомендации по дальнейшему творческому развитию.

Председатель Мурманского отделения Союза писателей России, руководитель Мурманского оргкомитета Всероссийского литературного фестиваля «Капитан Грэй» Илья Виноградов, был приглашён на программу для организаторов литературного процесса. В рамках программы участники представили региональные проекты по поддержке литературного творчества, обменялись опытом и идеями по проведению тематических мероприятий, в том числе речь шла о новых нестандартных форматах проведения и о развитии Содружества литературных фестивалей.

Фестиваль новых литературных форматов «Молодой Пушкин» прошел в Химках в июне и стал уникальным культурным событием, объединившим писателей и читателей со всей страны. В рамках фестиваля на 20 площадках состоялось более 100 мероприятий различных жанров: образовательные мини-лекции, творческие семинары, интеллектуальные дискуссии, а также специальная программа для организаторов литературного процесса. «Молодой Пушкин» является частью Содружества литературных фестивалей России, в которое входит мурманский «Капитан Грэй».

Как сообщает региональное Министерство культуры, литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» — это крупнейшее на Северо-Западе литературное мероприятие с профессиональным обучением начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. Экспертами выступают известные писатели и критики из Мурманской области, Москвы и других регионов страны. Прием заявок на XIII Всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй», который в этом году пройдет с 6 по 8 октября, открыт до 31 июля включительно. Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте, а также в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru