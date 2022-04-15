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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 17:15

Мурманские писатели выступят экспертами на всероссийском фестивале в Челябинске

Мурманские писатели представят регион на Всероссийском литературном фестивале «Стилисты добра», который пройдет на этой неделе в Челябинске.

Экспертами на образовательных семинарах выступят председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов и писатель, литературный критик Дмитрий Коржов. Фестиваль проходит более 10 лет и собирает самых ярких молодых писателей со всей страны, в его рамках проводится литературный молодежный конкурс и совещания молодых писателей.

Мурманские писатели в рамках литературного тура посетят и ещё 2 города-миллионника на Урале: Пермь и Екатеринбург. Здесь их ждут встречи и выступления. Северяне представят не только свое творчество, но и крупнейшие региональные проекты. Это проводимый при поддержке Министерства культуры региона, а в этом году получивший Президентский грант Фонда культурных инициатив Межрегиональный литературный фестиваль «Капитан Грэй», учрежденная губернатором Мурманской области и Союзом писателей России Всероссийская арктическая литературная премия им. В.С. Маслова, другие проекты. Также пройдут презентации мурманских региональных литературных альманахов и изданной на средства субсидии областного правительства Антологии поэзии Кольского края.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  Илья Виноградов в Москве примет участие в литературном совещании Ассоциации союзов писателей и издателей – организации, объединившей крупнейшие профессиональные литературные творческие объединения России. Здесь он также представит региональные проекты и обсудит межрегиональное сотрудничество.

 

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Александр
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Матвей
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Д.О. Вернер.
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