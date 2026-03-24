Мурманские пловцы завоевали медали на Чемпионате и Первенстве СЗФО

С 18 по 21 марта 2026 года в Калининграде прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. Участие в престижных стартах приняли воспитанники мурманской Комплексной спортивной школы № 17.

По результатам заплывов мурманчане пополнили копилку достижений города серебряными наградами: Ренат Кузьмин (тренер-преподаватель В.А. Зеленский) занял 2 место в составе команды на дистанции «эстафета 4х100 метров кроль»; Михаил Двинянинов (тренер-преподаватель Л.В. Макеенок) показал отличный результат на дистанции 200 метров брассом, также завоевав 2 место).

