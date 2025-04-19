Мурманские победители проекта «Арктическая школа» — 2025

Как сообщает администрация города Мурманска, создание оптимальных условий для обучения и развития детей — приоритетная задача стратегического плана «На Севере — жить!».

За время действия губернаторской программы «Арктическая школа» в мурманских школах и детских садах обновлено 66 пространств: это спортивные и игровые площадки, кабинеты, столовые, мастерские и другие помещения для комфортной учебы и развития юных мурманчан. Программа, реализуемая в рамках плана «На Севере — жить!», охватила все школы города-героя.

В 2025 году гранты в размере от 2,5 до 5 миллионов рублей получат:

— школа №36 на создание общественных пространств (ремонт спортивного зала), грант 5 млн рублей;

— Мурманский политехнический лицей по направлению «Образовательные пространства технической направленности», грант 4 млн рублей;

— гимназии №7, №1, №2, школа №49 по направлению «Создание профильных инженерных классов», гранты по 2,5 млн рублей;

— гимназия №8 на создание опорных площадок для подготовки школьников к олимпиадам «Уникум», грант 5 млн рублей.

Гранты для детских садов в 2025 году предоставлены по двум направлениям:

— на создание пространств дошкольных образовательных организаций (спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы, учебные, развивающие, игровые пространства, групповые помещения) гранты получат детские сады №123, №7, №32 по 2,5 млн. рублей;

— «Уникум. Малыш» — детские сады №91, №78, №50, № 15 гранты по 2,5 млн рублей

В сфере дополнительного образования гранты получат:

— Дом детского творчества имени А. Торцева на создание учебных пространств для общеразвивающих программ по созданию и управлению беспилотными аппаратами, грант 5 млн рублей;

— Первомайский дом детского творчества на создание учебных пространств для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области робототехники и программирования, грант 4 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29789&page=1