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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 17:00

Мурманские поэты впервые проведут благотворительный концерт

Благотворительный поэтический вечер впервые состоится в Мурманске. Он пройдёт при поддержке Мурманского отделения Союза писателей России в рамках уже известного и полюбившегося заполярным ценителям поэзии проекта «Девушка с яблоком».

Выручка от продажи билетов пойдёт в поддержку Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отделение работает в Мурманске уже 15 лет, за эти годы помощь здесь получили более 500 северянок. Собранные средства будут направлены на информационную поддержку отделения, чтобы как можно больше северянок знали о его существовании.

Вечер поэзии состоится 12 марта в 18.00 в мурманском клубе «Ледокол». Со сцены прозвучат стихи современных мурманских авторов и произведения классиков, в том числе – положенные на музыку. Среди выступающих – поэты Мария Плоскинная и Мария Смих, актриса Юлия Китова и радиоведущая Соня Баженова, актриса и музыкант Екатерина Ефремова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Девушка с яблоком» создан поэтами, членами Союза писателей России Еленой Захаровой, Дарьей Высоцкой и членом Союза российский писателей Екатериной Гладышевской. В его рамках уже несколько лет проводятся стильные поэтические выступления на разных площадках города.

Подробная информация размещена в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото:  https://vk.com/ripeapplegirl?z=photo-178152842_457239420%2Falbum-178152842_00%2Frev

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