Мурманские поэты выступили в международном литературном проекте «Онлайн-КвАРТирник»

Мурманские писатели и поэты приняли участие в специальном выпуске «Онлайн-КвАРТирника – телемоста Север-Юг». Эфир прошёл при поддержке Совета молодых литераторов при Союзе писателей России.

Ежемесячные субботние эфиры проекта поводятся с 2020 года. За это время участниками прямых включений стали авторы из более чем 50 городов России, а также из Испании, Италии, Германии, Филиппин, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, Латвии и других стран. Круг общения постоянно расширяется, а информационную поддержку оказывает Совет молодых литераторов при Союзе писателей России.

Дебют мурманчан на «Онлайн-КвАРТирнике» состоялся в августе 2020 года. А в марте 2022 года наш регион впервые представил на суд пользователей соцсетей большую авторскую программу в телемосте «Север-Юг». Участие в онлайн-трансляции приняли председатель регионального отделения Союза писателей России – поэт из Мурманска Илья Виноградов, а также члены Совета молодых литераторов при Союзе писателей России – мурманчане Олеся Тихонова и Алексей Дежин, поэт из Заполярного Андрей Кулюкин.

Эфир стал событием всероссийского масштаба. Помимо мурманских авторов, свои произведения читали поэты из Ростовской и Астраханской областей, а также из Краснодарского края. Участники отметили как доброжелательную атмосферу литературного «Онлайн-КвАРТирника», так и удобный формат с возможностью участия из дома.

Как сообщает региональное Министерство культуры, посмотреть запись телемоста «Север-Юг» можно в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/wall-194422472_2377