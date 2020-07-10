Мурманские полицейские отправились в служебную командировку на Кавказ

Губернатор Мурманской области принял участие в церемонии проводов сотрудников оперативной группы УМВД России по Мурманской области, убывающих в служебную командировку. В течение полугода северяне будут выполнять задачи по охране правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава.

«Важнейшая задача для страны – обеспечение спокойствия и безопасности на Кавказе. Северяне всегда славились своей стойкостью, мужеством и отвагой. Представители Мурманской области при выполнении боевых задач всегда были примером для всех. Так было, так есть и, я уверен, так будет. Желаю успешной командировки, а в условиях пандемии особенно желаю здоровья вам и вашим семьям, которые вас здесь ждут», – сказал губернатор.

Начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков в напутственном слове отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а самое главное – вернуться живыми и здоровыми.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для несения службы в сложных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в служебную командировку отправились более 40 сотрудников из различных подразделений полиции.