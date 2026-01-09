Мурманские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники УМВД России по городу Мурманску вновь продемонстрировали свою заботу о подрастающем поколении, приняв участие в благотворительном мероприятии в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Эта традиция, направленная на поддержку детей, особенно нуждающихся во внимании, стала символом доброты и праздника для юного северянина.

В центре внимания стражей правопорядка оказалась семья, состоящая на учёте в правоохранительных органах. Папа воспитывает мальчика один и, несмотря на трудности, старается дать ребёнку всё необходимое. В преддверии Нового года полицейские пригласили к себе в гости семью, чтобы подарить мальчику радость и поддержку. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску преподнесли Илье рюкзак, наполненный школьными принадлежностями, и сладости, которые так любят дети.

Встреча стала праздником для всей семьи. Сотрудники полиции не только вручили подарок, но и провели с мальчиком беседу о важности учёбы, здорового образа жизни и безопасного поведения. Они пожелали ему интересных зимних каникул, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

Приглашённые участники мероприятия выразили благодарность за проявленную доброту и неравнодушие со стороны стражей правопорядка. Они отметили, что подобные инициативы очень важны и помогают детям поверить в чудеса.

