Мурманские полицейские с представителями национальных диаспор обсудили вопросы организации работы с иностранными гражданами

В областном центре состоялось заседание рабочей группы по вопросам миграции при Общественном совете при УМВД России по Мурманской области. В заседании приняли участие члены совета, представляющие национальные диаспоры и объединения Мурманской области, руководитель рабочей группы по вопросам миграции при Общественном совете при УМВД России по Мурманской области Светлана Керонен, а также помощник уполномоченного по правам человека в Мурманской области Вильфанд Шульц и главный специалист управления по реализации национальной политики и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства внутренней политики Мурманской области Римма Николаева.

В ходе мероприятия сотрудники Управления по вопросам миграции подробно разъяснили присутствующим порядок осуществления миграционного учёта отдельных категорий граждан, а также довели информацию о распределении квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

Также участников рабочей встречи проинформировали о перечне оснований для отказа в приёме документов, а также для отказа в предоставлении государственных услуг по оформлению и выдаче иностранным гражданам разрешение на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, кроме того, с представителями национальных диаспор полицейские обсудили меры, направленные на недопущение возникновения конфликтных ситуаций среди иностранных граждан, и их урегулирование. Их внимание обратили на необходимость соблюдения взаимной терпимости, правопорядка и законности, а также на недопустимость попыток проведения несанкционированных акций и участия в них.