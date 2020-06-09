Мурманские портовики готовят альтернативные логистические решения

Авария на железнодорожном мосту в Мурманской области нарушила функционирование огромной логистической цепочки, одним из важных элементов которой является АО «ММТП». Мурманский морской торговый порт за счет своей универсальности обрабатывает как навалочные грузы, так и генеральные, в том числе предназначенные для проведения работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

«В связи с тем, что поставка грузов ж/д сообщением считается ключевой для Мурманского морского торгового порта, в настоящий момент специалистами предприятия и АО «СУЭК» прорабатывается альтернативные логистические решения по сохранению грузопотока и выполнению обязательств перед нашими клиентами», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Одним из таких решений может стать выгрузка полувагонов при помощи специальной техники на одной из ближайших к порту ж/д станций и доставка груза автомобильным транспортом. Однако, поставка подобным путем требует тщательных расчетов с точки зрения экономической эффективности и соблюдения всех мер экологической безопасности.

Стоит отметить, что специалисты из ОАО «РЖД» оказывают огромную поддержку в определении возможной логистики, предлагая механизм гибких тарифов и специальные технологические решения на время восстановления ж/д сообщения.

Так, Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД предлагает перенаправление грузопотоков и бесплатную переадресовку нескольких тысяч груженых вагонов, застрявших в направлении Мурманского порта, поскольку АО «ММТП» ежедневно выгружал 1000 вагонов в сутки.

Однако, варианты логистики через другие порты приводят к дополнительным издержкам грузоотправителей из-за более высокого фрахта или стоимости перевалки, поскольку Мурманский морской торговый порт на текущий момент сохраняет за собой статус единственного предприятия на Северо-Западе РФ, которое способно обрабатывать суда класса «Capesize» вместимостью более 150 тысяч тонн.

«При выборе порта поставщик оценивает суммарные затраты на доставку груза до конечного клиента. Мурманский морской торговый порт сейчас может обеспечить доставку железной руды в океанских судах класса CapeSize до Китая стоимостью около 20 долларов за тонну. Другим важным аспектом является скорость погрузки судна, интенсивность погрузочно-разгрузочных работ, которая на нашем предприятии составляет - 25 000 тонн в сутки», - подчеркнул Алексей Рыкованов.

Специалисты порта планируют в период вынужденного простоя ускорить работы по проектам дноуглубления и модернизации причалов для увеличения доли глубоководных судов и дальнейшего сокращения затрат на логистику для клиентов.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении. В 2019 году порт установил рекорд и обработал свыше 23 млн тонн грузов.