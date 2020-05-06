Мурманские портовики готовятся ко Дню Победы

В Мурманском морском торговом порту завершается подготовка к празднованию Дня Победы. С учётом мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции, запланированные мероприятия проходят в безопасном для работников предприятия режиме. В то же время, как сказала председатель Этического комитета АО «ММТП» Виктория Ильина, дополнительные меры предосторожности – это не повод, чтобы еще раз не вспомнить о подвиге наших отцов и дедов, в том числе тех, кто трудился в годы Великой Отечественной войны в Мурманском морском торговом порту.

Сегодня по инициативе комитета работники предприятия и волонтеры АО «ММТП» организовали субботник рядом с памятником портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы прошли с учетом требований, направленных на предотвращение риска распространения инфекции.

«Мы ещё раз увидели, что наши коллеги искренне стремятся принять участие в подготовке празднования Дня Победы. В этом тоже проявляется наше уважение к подвигу тех, кто победил фашизм», - сказала Виктория Ильина.

Также завершилось праздничное оформление территории Мурманского морского торгового порта. На объектах старейшего предприятия Мурманска были размещены баннеры и художественные композиции, посвященные Дню Победы. Напомним, в годы Великой Отечественной войны портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами.