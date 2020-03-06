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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 07:30

Мурманские портовики и воспитанники гимназии № 8 побывали на необычном уроке истории

Сотрудники Мурманского морского торгового порта и воспитанники подшефной гимназии № 8 г. Мурманска приняли участие в уникальном спектакле Арктического театра «Мурманск 4145», посвящённом событиям Великой Отечественной войны. Такой необычный урок истории был организован для школьников по инициативе градообразующего предприятия в преддверии 75-летия Победы.

«Изначально Мурманский морской торговый порт поддержал инициативу Арктического театра по созданию новаторского спектакля-прогулки о судьбе нашего города в годы Великой Отечественной войны. Уже десятки жителей и гостей города смогли пройти по улицам и домам, которые были свидетелями событий 1941-1945 гг. В этот раз мы решили организовать такой необычный урок истории для воспитанников нашей подшефной гимназии №8, чтобы они помнили о подвиге жителей и защитников города-героя», - отметила начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Пятнадцать юных гимназистов вместе со своими преподавателями и мурманскими портовиками прошли по специальному маршруту под голос рассказчика, который звучал в наушниках и повествовал о судьбе жителей прифронтового Мурманска. Особенность постановки состоит в том, что она проходит в форме прогулки, которая начинается от набережной у морского вокзала. В ходе спектакля-прогулки организаторы сделали для участников небольшую остановку и предложили им горячий чай и кусочек хлеба - каждому выдавалась только суточная норма военного времени. Такой поворот в сюжете еще больше погрузил слушателей в атмосферу военного времени.

«Известно, что наш город постигла страшная участь во время войны: на него было сброшено чуть меньше бомб, чем на Сталинград. Спектакль позволил прикоснуться событиям той поры, о которых невозможно говорить без слез. Мы пережили непередаваемые ощущения, и многим ребятам захотелось пройти снова по этим маршрутам», - отметила директор гимназии № 8 города Мурманска Ольга Дзюба.

Уникальный высокотехнологичный спектакль создан Арктическим театром при поддержке правительства Мурманской области и АО «Мурманский морской торговый порт». Градообразующее предприятие оказало театру существенную финансовую поддержку. Творческим партнёром театра стало «Большое радио». Атмосферу военного Мурманска мастерски создали актёры Арктического театра и областного театра кукол.

 

 

 

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