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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.21 09:00

Мурманские портовики написали «Диктант Победы»

Работники АО «Мурманский морской торговый порт», входящего в «Национальную транспортную компанию», приняли участие в акции «Диктант Победы». Сотрудники предприятия написали международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Тем самым портовики ещё раз подчеркнули уважение к подвигу тех, кто в тяжелейших испытаниях защитил мир от фашистских захватчиков.

«Сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны – не только наш долг, но и искреннее желание мурманских портовиков XXI века. Для нас это живая память, потому что, когда находишься на современных причалах Мурманского морского торгового порта, то понимаешь, что именно здесь в годы войны рвались бомбы и снаряды захватчиков. Но они так и не смогли сломить героев Великой Отечественной войны. Наш порт работал и делал все возможно для Великой Победы», - сказала начальник отдела по социальным вопросам, председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

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