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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 10:20

Мурманские портовики обработали уникальный груз

В АО «ММТП» успешно завершена обработка первого судна с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом, длина которого доходила до 32 метров. Никогда прежде груз подобной длины Мурманский морской торговый порт не обрабатывал.

Как рассказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов, это потребовало уточнения технологии работы на всех этапах транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных операций. Всего портовики обеспечили перегрузку порядка ста единиц трубошпунта.

«Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объёме в строгом соответствии с планом-графиком», - подчеркнул главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев», который доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ. В порту продолжается накопление данного груза для следующей судовой партии.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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