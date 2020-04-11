Мурманские портовики оказали поддержку Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов

Сотрудники Мурманского морского торгового порта обеспечили средствами индивидуальной защиты городской дом-интернат для престарелых и инвалидов с учетом потребностей учреждения. Цель акции – оказать необходимую поддержку тем, кто в ней нуждаются.

В период пандемии градообразующее предприятие проводит профилактические мероприятия как внутреннего, так и внешнего характера. Работники, обеспечивающие непрерывный производственный цикл, соблюдают меры по предотвращению противодействию распространению на территории предприятия новой коронавирусной инфекции. Каждый обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

На сегодняшний день такие средства требуется сотрудникам организаций, которые так же не прекращают свою деятельность. В связи с чем руководство АО «ММТП» приняло решение передать средства защиты Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

«Мы, как сотрудники градообразующего предприятия, считаем своим долгом помогать организациям, которые так же, как и мы продолжают свою работу, в период угрозы новой болезни. В особенности дому-интернату для престарелых и инвалидов, поскольку именно там живут люди, входящие в зону риска заражения коронавирусом», - отметила начальник отдел по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Стоит отметить, что мурманские портовики продолжат оказывать свою помощь городу как силами самого предприятия, так и членами Волонтерского отряда.