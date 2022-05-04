Мурманские портовики оперативно обработали сухогруз «Селенга»

В АО «Мурманский морской торговый порт» завершена обработка сухогруза «Селенга». Он принял в свои трюмы различного типа строительные материалы и технику, которые предназначены для работ в Арктической зоне Российской Федерации.

Как пояснил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов, характер груза требовал от мурманских портовиков максимально чёткой организации погрузо-разгрузочных работ. Эта задача была успешно решена.

«Кроме того, было необходимо обработать судно максимально быстро для того, чтобы оно могло попасть в ранее согласованное производственное окно в порту выгрузки до начала ледохода на Енисее. Все службы нашего предприятия отработали максимально оперативно и с опережением графика», - рассказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

В настоящее время судно вышло из порта Мурманск и в составе каравана судов с ледовой проводкой следует в порт Дудинка по маршруту Северного морского пути.

Фото: АО «ММТП».