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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 15:45

Мурманские портовики отмечены в числе лучших в региональном этапе всероссийского конкурса по неразрушающему контролю

Как свидетельствуют исследования последних лет, профессия специалиста неразрушающего контроля – их ещё называют дефектоскопистами - входит в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Именно благодаря специалистам этого профиля становится возможным определить степень износа материала, используя методы и приемы, не требующие разрушения объекта. Для специалистов неразрушающего контроля ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Дефектоскопист». В этом году в нем впервые приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт» и были отмечены в числе лучших.

«Конкурс «Дефектоскопист-2022» является одним из самых авторитетных в нашей сфере. Ежегодно в нем участвует порядка 350 специалистов из более чем 130 организаций. Это очень высокий уровень. Тем приятнее, что на столь представительном фоне опыт АО «ММТП» получил достойную оценку», - сказал начальник отдела технического контроля АО «ММТП» Владимир Веселов.

Организаторы форума - Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) при Министерстве промышленности и торговли РФ, Министерстве труда и социальной защиты РФ, Ростехнадзоре - отмечают, что основными задачами конкурса являются демонстрация высокой квалификации, знаний и умений навыков специалистов неразрушающего контроля из всех отраслей экономики, предоставление возможностей для профессионального роста, повышение престижа и популяризация профессии, гармонизация стандартов подготовки специалистов

Как рассказал Владимир Веселов, конкурс состоял из трех этапов. Первый заключался в тестировании на знание теории и руководящих документов. Второй касался составления технической документации - технологической карты, по которой проводится контроль. В ней необходимо указать, что нужно делать, в каком порядке, обосновать регламентирующими этот процесс документами. Третий – собственно проведение контроля образца: надо было выявить все дефекты и выдать свое заключение.

«Уровень был очень высокий – в конкурсе, например, участвовали представители крупнейших машиностроительных заводов страны. Тем ценнее, что опыт обслуживания техники, применяемый в Мурманском морском торговом порту, получил достойную оценку. Это справедливо, поскольку отношение к этим вопросам у нас самое серьезное. Мы применяем методы неразрушающего контроля ежедневно - при ремонте кранов, металлоконструкций, грузозахватных приспособлений. А прошедший конкурс - это хороший стимул для дальнейшей работы», - сказал Владимир Веселов.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249016%2Fwall-149919532_2588

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