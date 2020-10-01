Мурманские портовики подарили городу новую детскую площадку

Сегодня в Мурманске на улице Туристов открылась новая детская площадка. Её установка - это подарок фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и АО «Мурманский морской торговый порт» в честь 104 дня рождения Мурманска и 105-летия Мурманского морского торгового порта.

«Мы рады, что с нашей помощью город становится краше и уютнее, а у жителей Мурманска появляется больше возможностей», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Это еще один пример сотрудничества бизнеса и городской власти, когда вместе можно делать очень хорошие дела», - отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Площадка выполнена из современных безопасных материалов и конструкций. Она состоит из четырёх башен с мостками, качелей, песочницы и других игровых объектов.

Перед передачей объекта были выполнены работы по благоустройству территории вокруг детской площадки силами МАУК «Парки и скверы». Отметим, что ранее эта территория представляла собой неблагоустроенный участок зелёной зоны с остатками старого детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.

Благоустройство территории выполнено с учётом существующей застройки, рационального использования территории, обеспечения наиболее благоприятных и безопасных условий отдыха населения. Для удобного подхода со стороны жилых домов по улице Туристов выполнено устройство лестницы с деревянным настилом, со стороны улицы Загородной - устройство пешеходной дорожки из брусчатки, трёх скамеек с урнами, шести опор освещения со светильниками. На территории сквера расположены четыре камеры системы видеонаблюдения, подключенные к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений».

«Детская дворовая площадка сделана с помощью нашего давнего социального партнера АО «ММТП» с поддержкой фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». И площадка нравится жителям этого двора и детям», - подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

В рамках церемонии передачи объекта руководители Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» вмести с жителями близлежащих домов посадили деревья - три рябина сорта «Титан», привезенные по заказу портовиков из питомника под Москвой и адоптированные к северным условиям.