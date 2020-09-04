Мурманские портовики получили заслуженные награды в честь 105-летия АО «ММТП»

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 105-летнему юбилею Мурманского морского торгового порта, состоялся торжественный митинг сотрудников старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья. Более пятидесяти мурманских портовиков удостоились Благодарности Министерства энергетики РФ, Министра транспорта РФ, а также Почетной грамоты АО «ММТП».

«Наш порт – это самый крупный порт за Полярным кругом, грузооборот которого превышает 17,5 тысячи тонн за год. Незамерзающая акватория Кольского залива позволяет нам круглогодично обрабатывать более 300 судов, в том числе и класса Panamax. Но самое главное, порт – это люди, которые во все времена обеспечивали стабильную грузопереработку и те, кто качественно выполняют свою работу, несмотря на все сложности. Я горжусь тем, что работаю вместе с вами, дорогие коллеги! С праздником!», - поздравил портовиков генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Особой грамотой Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК») были награждены двенадцать портовиков – добровольцев, принявших участие в корпоративном волонтерском движении и во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В торжественном митинге приняли участие ученики транспортно-логистического класса гимназии № 8. Ребята из подшефного учреждения АО «ММТП» решили поздравить старших коллег и подготовили творческий номер. В заключение прозвучал традиционный гудок теплоходов как символ жизни и бесперебойной работы Мурманского морского торгового порта.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 105-летию ММТП, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации г. Мурманск Евгений Никора поздравили сотрудников АО «ММТП» с юбилеем предприятия и вручили почетные награды и благодарственные письма.